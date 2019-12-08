«Путин ощущает, что может выиграть все»: чего ждать от его первой встречи с Зеленским
В понедельник, 9 декабря, в Париже должна собраться «нормандская четверка» – руководители России, Украины, Франции и Германии впервые за последние три года вместе обсудят урегулирование конфликта в Донбассе. Кроме того, Париж может стать местом долгожданной первой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Ведомости» спросили экспертов, чего ждать от этого «нормандского саммита», а чего – не стоит.
Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий (Киев):
«От «нормандского саммита» можно ждать плана выполнения минских соглашений – это первое. Второе – определенности по закону об особом статусе Донбасса и его конституционных перспективах. Третье – договоренности об основных модальностях закона о выборах в Донбассе и, возможно, о примерном времени проведения этих выборов. И четвертое – договоренности по газу (речь о заключении нового договора о транзите российского газа через территорию Украины; сроки для подписания документа истекают, договоренность пока не достигнута. – «Ведомости»). Это умеренно-оптимистический сценарий. Они (Путин и Зеленский) могут договориться по всем этим вопросам, иначе нет смысла ехать.
Не надо ждать от саммита отсутствия результатов. Провала не будет. Не говорю, что будет прорыв, но будет шаг вперед. Будет какое-то ускорение процесса выполнения минских соглашений».
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»:
«Не нужно ждать каких-то серьезных перемен в диспозиции. Никаких решений, прорывов, судьбоносных договоренностей, мощных продвижений там не будет и быть не может. В той ситуации, в которой пребывают сейчас Украина и Зеленский, в ситуации, в которой сейчас находится Евросоюз, с той повесткой, которая есть у России, нет никаких оснований ожидать, что они (участники саммита. – «Ведомости») даже попытаются предпринять какие-то сверхусилия. На Украине очень поднимают значимость встречи, а в России, наоборот, сбивают – дескать, ничего такого, обычная деловая встреча. Я скорее склонен ожидать того, о чем говорят в России.