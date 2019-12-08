«Путин ощущает, что может выиграть все»: чего ждать от его первой встречи с Зеленским

«Не нужно ждать каких-то серьезных перемен в диспозиции. Никаких решений, прорывов, судьбоносных договоренностей, мощных продвижений там не будет и быть не может. В той ситуации, в которой пребывают сейчас Украина и Зеленский, в ситуации, в которой сейчас находится Евросоюз, с той повесткой, которая есть у России, нет никаких оснований ожидать, что они (участники саммита. – «Ведомости») даже попытаются предпринять какие-то сверхусилия. На Украине очень поднимают значимость встречи, а в России, наоборот, сбивают – дескать, ничего такого, обычная деловая встреча. Я скорее склонен ожидать того, о чем говорят в России.