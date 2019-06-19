Зеленский пообещал начать разговор с Путиным с обсуждения Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил отношения с Россией во время своих первых визитов во Францию и Германию Christophe Ena / AP

Накануне визитов украинский лидер заявил в интервью немецкой газете Bild, что надеется на скорое возвращение полуострова Крым в состав страны. Кроме того, он рассказал, с какой фразы начал бы диалог на первой встрече с Владимиром Путиным. «Давайте начнем с того, что Донбасс и Крым являются территорией Украины», – заявил Зеленский. Говоря о Донбассе, он отметил, что его цель – принести мир на Украину дипломатическими средствами. Однако, по его словам, Киев пока не готов вести прямой диалог с Донецком и Луганском, но согласен на переговоры в минском формате и обсуждение условий прекращения огня. В ближайшее время состоится встреча внешнеполитических советников стран «нормандской четверки» для подготовки встречи на уровне глав государств, уточнил Зеленский после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в понедельник (визит в Германию состоялся во вторник). Стороны также обсуждали возможность возвращения российской делегации в ПАСЕ. По мнению Зеленского, для этого нет никаких предпосылок, но Макрон подчеркнул, что не хотел бы допустить полного выхода России из Совета Европы.

В Кремле знают о планах Зеленского начать разговор с Путиным со слов «Донбасс и Крым являются территорией Украины». Об этом журналистам сообщил во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Что касается Донбасса, то, наверное, это надо говорить не Путину, а надо говорить жителям Донбасса», – заявил Песков. Он также отметил, что по Крыму «уже особо и говорить нечего». Пресс-секретарь президента выразил уверенность, что Путин всегда начинает общение с «правильных фраз» и встреча с Зеленским не будет исключением.

Германия вместе с Францией продолжит прикладывать усилия для реализации минских соглашений, в том числе «требовать и от России внести в это конструктивный вклад, например отпустив задержанных украинских военных», сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью немецкому изданию RND. Тем не менее многие немецкие политики из разных партий неоднократно призывали принять новый план по урегулированию украинского кризиса, а также ограничить или снять антироссийские санкции. Так, на прошлой неделе Штефан Вайль (СДПГ) заявил, что санкции не приносят никакой политической выгоды. В ходе совместной пресс-конференции с канцлером Ангелой Меркель Зеленский посоветовал таким людям поехать в Донбасс и Крым и посмотреть, «сколько горя принесла украинцам эта война». По его мнению, если санкции не работают, «нужно расширять их механизм». Меркель согласилась, что, пока не наблюдается существенного прогресса в имплементации минских соглашений, о снятии санкций с России не может идти речи. В то же время позиции Киева и Берлина по реализации проекта «Северный поток – 2» диаметрально противоположны, признал Зеленский. По мнению правительства ФРГ, это экономический проект, реализуемый в интересах бизнеса. Зеленский, в свою очередь, утверждает, что его строительство угрожает энергетической безопасности Украины и Европы.