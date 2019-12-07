Киев перед «нормандским саммитом» согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский перед саммитом «нормандской четверки» провел закрытое заседание с членами Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). На нем был согласован возможный сценарий реинтеграции Донбасса, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире «5-го канала». На данный момент этот сценарий, по его словам, является основным и предполагает возвращение отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав Украины.
Также на заседании обсуждалось возвращение пленных, которые находятся на территории России, в Крыму и Донбассе, прекращение огня на востоке Украины и возвращение Киеву контроля над границей, добавил Данилов. Только после решениях этих вопросов, по его словам, можно обсуждать местные выборы в Донбассе.
Зеленский на заседании СНБО получил информацию, которая будет ему полезной во время саммита 9 декабря, отметил секретарь. «Президент едет на "нормандский формат", вооруженный определенной информацией, которая, я думаю, будет использована с пользой для нашего государства», – заявил Данилов.
Встреча лидеров «нормандской четверки» (президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель) должна состояться в Париже 9 декабря. На ней будет обсуждаться ситуация в Донбассе. Ожидается также, что Путин и Зеленский проведут в Париже первые двусторонние переговоры. До этого они общались только по телефону.