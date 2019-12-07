Киев перед «нормандским саммитом» согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Встреча лидеров «нормандской четверки» (президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель) должна состояться в Париже 9 декабря. На ней будет обсуждаться ситуация в Донбассе. Ожидается также, что Путин и Зеленский проведут в Париже первые двусторонние переговоры. До этого они общались только по телефону.