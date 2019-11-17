Нормандские трудности президента Зеленского

Для президента Украины Владимира Зеленского наступает один из критических в политической биографии моментов – ему предстоит встреча в нормандском формате. С точки зрения россиян, воспитанных на антиукраинском федеральном телевидении, это нормально: там ненавязчиво объясняют, что все лидеры мира только и мечтают, чтобы повидаться с Владимиром Путиным. От причудливо одетых африканцев до причудливо одаренного Дональда Трампа. И естественно, Владимир Зеленский – не исключение. Тем более что компанию президенту Путину составит президент Франции Эмманюэль Макрон, с которым президента Зеленского связывает едва ли не человеческая дружба и уж точно – набор обещаний, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она хотя и хромая утка, но все-таки очень, очень важный политик.