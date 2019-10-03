Формула Путина для Зеленского

Согласование «формулы Штайнмайера» важный, но не последний компромисс в процессе урегулирования конфликта на Донбассе

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Согласование «формулы Штайнмайера» контактной группой по Донбассу и достижение договоренности по прекращению огня – первый реальный шаг к переговорам в четырехстороннем «нормандском формате» за несколько лет и первое достижение на этом направлении президента Украины Владимира Зеленского. Однако немедленно обозначившиеся дополнительные условия проведения выборов могут затянуть практическую реализацию даже этой части урегулирования.

Во вторник участники трехсторонней контактной группы (представители Украины, непризнанных ДНР, ЛНР, России и ОБСЕ как посредников) согласовали в Минске устраивающую все стороны формулировку «формулы Штайнмайера», предусматривающей урегулирование конфликта в Донбассе на основе признания Киевом особого статуса Донбасса и проведения там полноценных выборов под контролем европейских наблюдателей. Это политический результат, который может запустить переговоры о восстановлении территориальной целостности Украины на приемлемых для самопровозглашенных республик условиях.