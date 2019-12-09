Суд приговорил фигуранта «московского дела» Малышевского к трем годам колонии

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку кандидатов, не допущенных на выборы в Мосгордуму. В акции, по разным данным, были задержаны до 1373 человек, в том числе Малышевский. 4 сентября он был арестован по административному делу. Пока мужчина находился в СИЗО, против него завели уголовное дело.