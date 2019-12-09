Суд приговорил фигуранта «московского дела» Малышевского к трем годам колонии
Тверской районный суд Москвы приговорил еще одного фигуранта «московского дела», Эдуарда Малышевского, к трем годам колонии общего режима, сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Малышевский признан виновным в применении насилия к представителю власти.
По версии следствия, 50-летний подсудимый выдавил ногой стекло автозака после того, как был задержан на акции протеста 27 июля в Москве. Стекло упало на полицейского, который почувствовал «физическую боль и головокружение», но не получил травм, поскольку был в шлеме.
Прокуратура просила для Малышевского 3,5 года колонии общего режима.
Сам Малышевский отрицал свою вину и просил отпустить его на свободу. Он настаивал, что выбил окно автозака от отчаяния, поскольку увидел, как силовики дубинками избивают людей.
В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку кандидатов, не допущенных на выборы в Мосгордуму. В акции, по разным данным, были задержаны до 1373 человек, в том числе Малышевский. 4 сентября он был арестован по административному делу. Пока мужчина находился в СИЗО, против него завели уголовное дело.