Медведев уволил попавшую под следствие замглавы Росалкогольрегулирования
Премьер Дмитрий Медведев освободил Ирину Голосную от должности заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). Распоряжение об увольнении с формулировкой «по ее просьбе» датировано 7 декабря.
Голосная в ноябре была задержана по делу о злоупотреблении должностными полномочиями в составе группы лиц. По версии следователей, она поручила подчиненным подготовить заключение об опломбировании оборудования для фиксации и передачи данных в единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) ООО «Альфа-групп», несмотря на то что оборудование компании не соответствовало стандартам. В результате компания не уплатила налогов на 58 млн руб. Голосная была арестована до 20 января 2020 г.
Однако затем прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении дела в отношении Голосной, объяснив решение нарушениями требований Уголовно-процессуального кодекса со стороны следствия. Постановление подписал лично первый зампрокурора Москвы Олег Манаков. Мосгорсуд освободил Голосную из-под стражи.