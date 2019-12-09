Медведев уволил попавшую под следствие замглавы Росалкогольрегулирования

Голосная в ноябре была задержана по делу о злоупотреблении должностными полномочиями в составе группы лиц. По версии следователей, она поручила подчиненным подготовить заключение об опломбировании оборудования для фиксации и передачи данных в единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) ООО «Альфа-групп», несмотря на то что оборудование компании не соответствовало стандартам. В результате компания не уплатила налогов на 58 млн руб. Голосная была арестована до 20 января 2020 г.