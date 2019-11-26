Мосгорсуд отменил решение об аресте замглавы Росалкогольрегулирования
Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда Москвы об аресте и освободил из-под стражи заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, сообщила «Ведомостям» пресс-служба суда. Накануне, 25 ноября, Пресненский суд арестовал Голосную до 20 января 2020 г. по делу о превышении должностных полномочий. В пресс-службе Мосгорсуда уточнили, что Голосная освобождена из-под стражи в связи с отменой постановления суда о возбуждении уголовного дела против нее, необходимые документы сегодня будут направлены в СИЗО.
Ранее Голосной были предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 284 УК). По версии следствия, она знала, что оборудование ООО «Альфа групп» для передачи данных в Единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) не соответствует стандартам и, следовательно, не может быть опломбировано. Однако, как говорилось в материалах дела, она поручила подчиненным подготовить заключение, что оборудование было опломбировано.
Подчиненные – врио главы управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов – выполнили поручение. В результате компания получила возможность недоплатить налогов на 58 млн руб., утверждали следователи.
Газета «Коммерсантъ» в ночь на 26 ноября сообщила, что прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении дела против Голосной. «Прокуратура выступала против ареста, а после того, как он был применен, и вовсе признала уголовное преследование чиновницы необоснованным и незаконным», – писало издание. Постановление подписал лично первый зампрокурора Москвы Олег Манаков. Газета отмечала, что Следственный комитет намерен обжаловать это решение.