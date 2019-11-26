Мосгорсуд отменил решение об аресте замглавы Росалкогольрегулирования

Ранее Голосной были предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 284 УК). По версии следствия, она знала, что оборудование ООО «Альфа групп» для передачи данных в Единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) не соответствует стандартам и, следовательно, не может быть опломбировано. Однако, как говорилось в материалах дела, она поручила подчиненным подготовить заключение, что оборудование было опломбировано.