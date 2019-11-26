«Коммерсантъ» узнал о прекращении дела против замглавы Росалкогольрегулирования

Следствие считает, что Голосная знала, что оборудование ООО «Альфа Групп» для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам и, следовательно, не может быть опломбировано. Однако, как говорится в деле, она поручила подчиненным подготовить заключение, что оборудование было опломбировано. Те, в свою очередь, выполнили поручение. В результате этих действий компания получила возможность недоплатить налогов на 58 млн руб.