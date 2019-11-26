«Коммерсантъ» узнал о прекращении дела против замглавы Росалкогольрегулирования
Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела против замруководителя Росалкогольрегулирования Ирины Голосной, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 284 УК), пишет газета «Коммерсантъ». Постановление подписал лично первый зампрокурора Москвы Олег Манаков.
Следствие считает, что Голосная знала, что оборудование ООО «Альфа Групп» для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам и, следовательно, не может быть опломбировано. Однако, как говорится в деле, она поручила подчиненным подготовить заключение, что оборудование было опломбировано. Те, в свою очередь, выполнили поручение. В результате этих действий компания получила возможность недоплатить налогов на 58 млн руб.
По информации источника «Коммерсанта», речь идет об ООО «Альфа Групп», зарегистрированном в Москве в апреле 2018 г. на улице Энтузиастов. Основным видом деятельности компании в документах указана оптовая торговля напитками. Учредителем и гендиректором компании является Александр Зиновьев. По словам источника «Ъ» на алкогольном рынке, компания специализировалась на производстве слабоалкогольной продукции — коктейлей Marty Ray и Blazer.
По подсчетам одного из источников издания, в 2018 г. компания произвела 280 000 дал продукции. С учетом стоимости акциза на 1 л напитка ООО «Альфа Групп» должна была заплатить 58,8 млн руб. налогов, уточнил он.
Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Голосную до 20 января 2020 г. Помимо нее фигурантами дела также являются двое ее подчиненных – исполняющий обязанности руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и сотрудник ведомства Борис Астахов. Им предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями по трем эпизодам (ч. 3 ст. 285 УК).