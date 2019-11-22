Замглавы Росалкогольрегулирования обвинили в злоупотреблении полномочиями
Следственный комитет предъявил замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирине Голосной обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщил следователь в суде, где рассматривался вопрос о ее аресте. Пресненский суд Москвы решил продлить срок задержания Голосной на 72 часа, передает «Интерфакс».
По версии следствия, Голосная дала указание «на непроведение необходимых согласно регламентам мероприятий». О каких мероприятиях идет речь, следователь не уточнил. Адвокат Голосной отметил, что «вмененный его подзащитной ущерб выражается в неуплате налогов».
Обвиняемыми по делу также проходят врио главы управления РАР по Центральному федеральному округу (ЦФО) Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов, добавил следователь. Пальцев ранее был отправлен под домашний арест до 20 января.
Накануне СМИ сообщили, что сотрудники ФСБ допрашивают Голосную в рамках уголовного дела о должностных злоупотреблениях в управлении РАР по ЦФО. Расследование связано с правонарушениями в пивоваренной отрасли, рассказали источники «Коммерсанта». По их информации, речь может идти об уклонении компаний от уплаты акцизов и о нелегальном производстве и обороте пива вне системы ЕГАИС.