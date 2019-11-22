Замглавы Росалкогольрегулирования обвинили в злоупотреблении полномочиями

Накануне СМИ сообщили, что сотрудники ФСБ допрашивают Голосную в рамках уголовного дела о должностных злоупотреблениях в управлении РАР по ЦФО. Расследование связано с правонарушениями в пивоваренной отрасли, рассказали источники «Коммерсанта». По их информации, речь может идти об уклонении компаний от уплаты акцизов и о нелегальном производстве и обороте пива вне системы ЕГАИС.