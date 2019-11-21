ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования

По данным издания ПАСМИ, 20 ноября сотрудники ФСБ провели обыски в управлении РАР по ЦФО. Задержаны пять сотрудников ведомства, среди них врио руководителя управления Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов. По решению суда Пальцева отправили под домашний арест. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным источников РБК, следователи рассматривают возможность возбуждения дела по факту организации преступного сообщества.