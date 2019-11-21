Политика

ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования

Ведомости
Ведомости

Сотрудники ФСБ доставили на допрос заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Ирину Голосную, сообщают источники РБК и «Интерфакса». Информацию о допросе также подтвердил источник «Ведомостей». По данным «Интерфакса», допрос проводят в рамках уголовного дела о должностных злоупотреблениях в управлении Росалкогольрегулирования (РАР) по Центральному федеральному округу (ЦФО). В ведомстве от комментариев отказались, сообщает РБК. «Ведомости» отправили в РАР запрос.

За что арестован бывший куратор алкогольной отрасли

Игорь Чуян, вероятно, был фактическим бенефициаром банка, погоревшего на кредитовании алкогольных компаний
Политика

По данным издания ПАСМИ, 20 ноября сотрудники ФСБ провели обыски в управлении РАР по ЦФО. Задержаны пять сотрудников ведомства, среди них врио руководителя управления Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов. По решению суда Пальцева отправили под домашний арест. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным источников РБК, следователи рассматривают возможность возбуждения дела по факту организации преступного сообщества.

Голосная с 2002 по 2011 г. занимала должности ведущего, а потом главного специалиста и начальника контрольно-ревизионного управления ФГУП «Росспиртпром». С 2011 по 2018 г. работала в должностях замруководителя РАР, затем руководителя межрегионального управления ведомства по ЦФО. В конце прошлого года ее назначили замруководителя федеральной службы.

В декабре 2018 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, обвиняемого в злоупотреблениях полномочиями. Следователи считают, что Чуян организовал схему выдачи из «ОФК банка» невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб на сумму около 30 млрд руб. Бывший чиновник покинул Россию и объявлен в международный розыск.

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