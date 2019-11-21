ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования
Сотрудники ФСБ доставили на допрос заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Ирину Голосную, сообщают источники РБК и «Интерфакса». Информацию о допросе также подтвердил источник «Ведомостей». По данным «Интерфакса», допрос проводят в рамках уголовного дела о должностных злоупотреблениях в управлении Росалкогольрегулирования (РАР) по Центральному федеральному округу (ЦФО). В ведомстве от комментариев отказались, сообщает РБК. «Ведомости» отправили в РАР запрос.
По данным издания ПАСМИ, 20 ноября сотрудники ФСБ провели обыски в управлении РАР по ЦФО. Задержаны пять сотрудников ведомства, среди них врио руководителя управления Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов. По решению суда Пальцева отправили под домашний арест. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным источников РБК, следователи рассматривают возможность возбуждения дела по факту организации преступного сообщества.
Голосная с 2002 по 2011 г. занимала должности ведущего, а потом главного специалиста и начальника контрольно-ревизионного управления ФГУП «Росспиртпром». С 2011 по 2018 г. работала в должностях замруководителя РАР, затем руководителя межрегионального управления ведомства по ЦФО. В конце прошлого года ее назначили замруководителя федеральной службы.
В декабре 2018 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, обвиняемого в злоупотреблениях полномочиями. Следователи считают, что Чуян организовал схему выдачи из «ОФК банка» невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб на сумму около 30 млрд руб. Бывший чиновник покинул Россию и объявлен в международный розыск.