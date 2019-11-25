Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную

Голосную и двух ее подчиненных — и.о. руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергея Пальцева и сотрудника ведомства Бориса Астахова — обвиняют в злоупотреблении полномочиями по трем эпизодам (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Следствие оценивает ущерб государству от действий Голосной в 58 млн рублей. «В результате незаконных действий Голосной компания "Альфа-групп" уклонилась от уплаты налогов на сумму более 58 млн рублей», — заявила следователь в суде.