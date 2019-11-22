Молодежь раздражена коррупцией, но не хочет нести риски борьбы с ней

Из всех возрастных молодежных когорт наиболее загадочным представляется так называемое поколение Z, т. е. молодые люди, социализация которых проходила после 2000 г., в период президентства Владимира Путина. Это поколение неожиданно громко заявило о себе во время антикоррупционных протестов 2017 г., организованных ФБК Алексея Навального, – из-за широкой вовлеченности тинейджеров антикоррупционные протесты стали называть «протестами школьников», а сам Алексей Навальный обрел репутацию политика, который знает, как разговаривать с молодежью.