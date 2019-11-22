Молодежь раздражена коррупцией, но не хочет нести риски борьбы с ней
Российская молодежь продолжает оставаться мало исследованной частью российского общества, что сказывается на противоречивости существующих представлений о настроениях в молодежной среде. Вплоть до недавнего времени среди экспертов доминировало мнение, что молодежь политически апатична, лояльна и не склонна участвовать в публичных акциях. Противоположное мнение состоит в том, что социальный протест в России молодеет, а события 2011–2012 гг. запустили процесс политизации российской молодежи.
Из всех возрастных молодежных когорт наиболее загадочным представляется так называемое поколение Z, т. е. молодые люди, социализация которых проходила после 2000 г., в период президентства Владимира Путина. Это поколение неожиданно громко заявило о себе во время антикоррупционных протестов 2017 г., организованных ФБК Алексея Навального, – из-за широкой вовлеченности тинейджеров антикоррупционные протесты стали называть «протестами школьников», а сам Алексей Навальный обрел репутацию политика, который знает, как разговаривать с молодежью.