Ждун перемен
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Растущее стремление россиян к переменам вызвано разочарованием в нынешней власти, не обеспечившей им благополучной и комфортной жизни. Оно отражает выросший запрос обывателей не на демократизацию, а в первую очередь на более заботливое государство, но одновременно и страх радикальных политических реформ, которые в массовом сознании связываются с ухудшением условий жизни.
Обнаруженный авторами доклада «Мы ждем перемен – 2» Денисом Волковым и Андреем Колесниковым заметный рост в 2017–2019 гг. доли россиян, которые хотят существенных изменений в жизни страны, показал, что власть уже не может полагаться на мантру о стабильности как главном своем достижении. Запрос на нее исчерпан, дважды – после присоединения Крыма и переизбрания Владимира Путина – несбывшиеся надежды на хорошую жизнь обернулись раздражением большой части населения. Люди недовольны длительным ухудшением качества жизни и отсутствием признаков улучшения ситуации и винят в этом чиновников и власть в целом. Людей все больше раздражает растущий разрыв благосостояния обычных граждан и политической и бизнес-элиты. Коррупция вышла на третье место среди наиболее острых проблем страны, опередив безработицу и несправедливость распределения доходов, что отражает общее недовольство действующей властью, желание заменить систему в целом, отмечает Волков.
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