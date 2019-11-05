Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

EDUARD KORNIYENKO / Reuters

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». За незначительные изменения – 31%, а 8% никаких перемен не нужно. По мнению 53% респондентов, такие реформы возможны лишь при условии серьезного изменения политической системы, а на перемены с сохранением существующей системы согласны 34%. Эти цифры не говорят о полной готовности людей к смене власти, но означают, что в обществе нарастает недовольство: такие настроения все больше будут прорываться наружу, в том числе и в протестных акциях, говорится в докладе.

Кому нужны реформы

Среди тех, кто более всех не хочет перемен, россияне стали чаще называть чиновников и бюрократию – 69%, а в 2017 г. было 56%; олигархов и большой бизнес – рост с 52 до 67%, президента Владимира Путина и его окружение – 25% против 15% в 2017 г. Чиновники и большой бизнес, по мнению граждан, в привилегированном положении, а Путин, полагают эксперты, постепенно перемещается в фокус общественного недовольства, хотя механизм разгрузки его от ответственности работает.

С 25 до 16% снизилась доля респондентов, считающих, что Путин способен предложить привлекательный план преобразований, лидер ЛДПР Владимир Жириновский – 9%, КПРФ Геннадий Зюганов – 5%, политик Алексей Навальный и министр обороны Сергей Шойгу – по 3%. В Москве в Путина верят 20% опрошенных, а 2-е место с 10% делят Зюганов и Навальный.

Пожелания о смене власти за два года стали отчетливее, констатируют авторы исследования, люди ждут от государства перераспределения доходов в их пользу. По мнению россиян, два первоочередных необходимых изменения – повышение зарплат и уровня жизни (24%) и смена правительства, президента (13%). Экономические проблемы нарастают – авторитет власти падает, сказано в докладе, а роскошь чиновников, сотрудников госкорпораций и пресловутого «окружения президента» начинает раздражать все большее число людей.

Но о честных выборах как приоритете государственной политики говорят лишь 9% россиян, а о независимости судов – 8%.

Общество хочет радикальных перемен, сказано в докладе, но боится социальной платы за них. Рост стремления к переменам социологи зафиксировали еще в мае 2018 г., когда за решительные реформы выступали 57% россиян. В ответ власть после президентских выборов предложила лишь «невнятную идею «прорыва», а пенсионная реформа, затухание крымского эффекта и милитаристской риторики обвалили рейтинги власти, говорится в докладе. Региональные выборы – 2018 подтвердили запрос на перемены, и он скорее популистский, но власть отказалась от диалога с обществом и перешла к интенсивным репрессиям.

Чего хочет народ

«Нарастает неудовлетворение работой государства. И все [желаемые] изменения не про демократию, а про людей, – объясняет соавтор исследования, социолог «Левада-центра» Денис Волков. – Нужны новые люди, а какие – непонятно».

Запрос на перемены в первую очередь касается социально-экономической сферы, хотя обеспокоенность ростом цен чуть снизилась, а коррупцией – достигла максимума.

И это тоже один из показателей неудовлетворенности властью в целом, полагает эксперт: «Пенсионная реформа была воспринята как несправедливая, заплатить [за нее] предложили простым людям, а не олигархам и чиновникам. Это подорвало веру в государство и частично в Путина, хотя все равно государство остается главным действующим лицом». После возвращения в Кремль в 2012 г. Путин взял на себя ответственность за все происходящее, указывает социолог: «И когда рейтинги были высокими, это было незаметно, а когда проблемы стали нарастать, то часть вины люди начали перекладывать на президента». Власть знает о спросе на перемены и что-то будет людям предъявлять – например, обновление кадров или социальные меры вроде национальных проектов, уверен социолог.

Запрос на перемены мало во что выльется – это ожидания, которые в основном не имеют отношения к реальности, считает другой соавтор доклада, Андрей Колесников из Московского центра Карнеги: «Люди ждут, что перемены им преподнесут на блюдечке и они не будут платить за них ничего. Они не готовы к изменениям в социальной сфере, кроме получения дополнительного образования». Поэтому запрос на перемены можно назвать популистским, полагает эксперт: все хотят изменений по мановению волшебной палочки.

Формально власть пытается работать с запросом на перемены – предлагает новые лица, например, на уровне губернаторов или идею «прорыва», считает Колесников: «Хотя, по сути, это заменитель перемен – фундамент и политическая рамка не меняются, попытки изменений делаются внутри нее».

Что делать власти

Запрос на перемены растет, поскольку идея стабильности утрачивает привлекательность, начинает восприниматься как во многом негативная, говорит руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Многие социальные группы воспринимают ее как стабильность бедности, консервации и накопления социально-экономических проблем. Закрепляется идея – раз год за годом нет позитива, то нужно что-то менять. Но ожидания улучшений остаются высокими – их-то и отражает запрос на перемены».

Чем больше разрыв между ожиданиями и реальным положением дел, тем больше опасность для системы, подчеркивает эксперт: «Власть, понимая необходимость стратегии перелома негативных тенденций, выдвинула на выборах 2018 г. концепцию «прорыва» в развитии и сформировала под нее стратегию нацпроектов. Но они пока пробуксовывают, какие-то результаты ожидаются ближе к 2024 г.».

Люди ждут от государства активной социальной политики и политики справедливости и скорее всего власть будет отвечать на это по двум направлениям, предполагает Бадовский: «С одной стороны, продолжает более активно продвигать национальные проекты, прежде всего связанные с социальной сферой. С другой – перед федеральными выборами могут быть выдвинуты новые социальные программы или меры повышения справедливости – налоговые инициативы или кадровые решения, т. е. то, что может быть достаточно популярным».

Политизация же запроса на перемены зависит от появления политиков, которые будут выглядеть альтернативой и переводить эмоции в политическое действие, предупреждает эксперт: «Нынешняя структура запроса на перемены означает повышенный спрос на политиков леволиберального и социал-демократического толка, имеющих в себе и черты защитников справедливости. Это может приводить к тому, что наиболее активный рост новых политических проектов будет отмечаться в левопопулистской и леволиберальной нише. Естественно, они могут как вызревать сами, так и направляться в нужном ключе и с нужными акцентами самой властью».

Идет накопление глухого недовольства, говорит политолог Николай Петров: «В 2018 г. люди думали, что пройдут выборы – и будет новая картина будущего, но оказались разочарованы. Дискуссия о будущем менее привлекательна, чем абстрактные ожидания того, что жизнь станет вдруг прекраснее, и это уже не связывают с Путиным, поскольку люди ожидали после выборов преобразований, а получили пенсионную реформу. Поэтому они ждут, что либо царь предложит что-то новое, либо его поменяют и другой царь предложит новое. То есть глухое брюзжание не выливается в содержательные дискуссии, кроме требований больших зарплат». Люди рациональны, они видят, что выборы ничего не меняют, подчеркивает эксперт: «У россиян отбили способность связывать выборы с будущим, с тем, как можно через выборы улучшить страну или что-то изменить. К ним относятся как к сохранению того же лица или избранию ранее утвержденного лица. То есть выборы воспринимаются как модель голосования за власть или против нее, а не как попытка перемен».