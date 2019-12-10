Чилийский военный самолет разбился с 38 людьми на борту

Разбившийся самолет – военно-транспортный C-130. Он вылетел с базы «Чабунко» в городе Пунта-Аренас на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы 9 декабря в 16.55 по местному времени (22.55 мск). Связь с ним пропала в 18.13 (0.13 мск). На борту находились 38 человек – 17 членов экипажа и 21 пассажир.