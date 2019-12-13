Песков посоветовал Зеленскому придерживаться минских договоренностей

Накануне Зеленский в эфире телеканала «1+1» заявил, что в случае возвращения Донбасса в состав Украины готов хоть 10 раз пожать руку президенту России. «А если нам вернут наш Крым – а его обязательно когда-то вернут – можно и 100 раз [пожать]», – добавил Зеленский. Так он ответил на вопрос ведущего о рукопожатии президентов России и Украины во время саммита «нормандской четверки» в Париже.