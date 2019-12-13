Песков посоветовал Зеленскому придерживаться минских договоренностей
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности многократно пожать руку российскому коллеге Владимиру Путину после возвращения Крыма и Донбасса. «Что касается Крыма, то лучше Путину жать руку, не поднимая вопроса о Крыме», – цитирует Пескова «Интерфакс».
В случае с Донбассом Зеленскому нужно не руку Путину жать, а выполнять минские договоренности, добавил пресс-секретарь. «И тогда можно будет всем друг другу пожать руку и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт», – сказал он.
Накануне Зеленский в эфире телеканала «1+1» заявил, что в случае возвращения Донбасса в состав Украины готов хоть 10 раз пожать руку президенту России. «А если нам вернут наш Крым – а его обязательно когда-то вернут – можно и 100 раз [пожать]», – добавил Зеленский. Так он ответил на вопрос ведущего о рукопожатии президентов России и Украины во время саммита «нормандской четверки» в Париже.
Первая встреча Путина и Зеленского состоялась в понедельник, 9 декабря. В переговорах, посвященных ситуации в Донбассе, также участвовали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Стороны договорились придерживаться минских соглашений от 2015 г., которые предусматривают обмен удерживаемыми лицами, отвод вооружений от линии разграничения в Донбассе, прекращение огня и др.
Вопрос о возвращении Крыма на переговорах не поднимался. Зеленский во время предвыборной кампании обещал попытаться вернуть полуостров в состав Украины. Кремль неоднократно заявлял, что этот вопрос закрыт.