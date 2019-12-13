ГБУ «Автомобильные дороги» отсудило у Албурова и Соболь более 1,5 млн рублей

В центре Москвы 3 августа состоялась одна из самых многочисленных, несогласованных с властями летних акций протеста. Она проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным МВД, во время акции были задержаны около 600 протестующих. По данным «ОВД-инфо», число задержанных в этот день составило 1001 человек. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК).