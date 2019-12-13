ГБУ «Автомобильные дороги» отсудило у Албурова и Соболь более 1,5 млн рублей
Симоновский суд Москвы взыскал с юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и сотрудника ФБК Георгия Албурова 1 561 000 руб. по иску ГБУ «Автомобильные дороги», передает «Интерфакс». В суде представитель компании утверждал, что организация получила убытки в результате несогласованной с мэрией акции протеста 3 августа.
Судья удовлетворила иск предприятия к оппозиционерам частично. ГБУ «Автомобильные дороги» требовали 3 022 000 руб. компенсации.
В пятницу, 13 декабря суд также должен рассмотреть иск «Московского метрополитена» к Соболь и Албурову на 272 000 руб.
Ранее Симоновский суд столицы взыскал с Соболь и Албурова более 650 000 руб. по иску «Мосгортранса». Иск был удовлетворен полностью. Претензии также касались убытка, полученного из-за акции протеста 3 августа.
В центре Москвы 3 августа состоялась одна из самых многочисленных, несогласованных с властями летних акций протеста. Она проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным МВД, во время акции были задержаны около 600 протестующих. По данным «ОВД-инфо», число задержанных в этот день составило 1001 человек. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК).