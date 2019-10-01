Призывы к организации несанкционированных митингов обходятся все дороже

Заявитель утверждал, что потратил 235 000 руб. на выделение силовикам 20 машин для перекрытия улиц Евгений Разумный / Ведомости

​Коптевский суд Москвы во вторник частично удовлетворил иск ГБУ «Автомобильные дороги», ­которое требовало от девяти оппозиционеров возмещения 11,4 млн руб. убытков, понесенных ­из-за несогласованных акций 27 июля.

Правда, суд сократил объем претензий, взыскав с восьме­рых ответчиков солидарно 3,4 млн руб.

Заявитель утверждал, что потратил 235 000 руб. на выделение силовикам 20 машин для перекрытия улиц, 434 000 руб. – на дополнительные работы на улицах и 10,5 млн руб. – на ликвидацию повреждений, нанесенных зеленым насаждениям. Иски были предъявлены Алексею Навальному, Любови Соболь, Георгию Албурову, Илье Яшину, Александру Соловьеву, Юлии Галяминой, Владимиру Милову, Ивану Жданову и Олегу Степанову. Почти все они привлекались к административной ответственности за организацию несогласованных митингов, а следовательно, должны нести гражданско-правовую ответственность за нанесенный митингующими ущерб, заявили истцы. Албуров к ответственности не привлекался, но «фактически участвовал в данном мероприятии», заявила представитель истца Елена Лосева.

На изучение дела у суда ушло два дня: пострадавшие кусты кизильника с трудом поддавались исчислению, а описанный в путевых листах мусороуборочных машин маршрут не совпадал с данными трекинга через систему «Глонасс». Ответчики долго не могли понять, почему акт дендрологического исследования, подтвердивший масштабы потерь, заказан в Горнотаежной станции РАН в Уссурийске и как эти эксперты смогли диагностировать гибель кустов и газонов дистанционно. Им отправляли акты обследования, объяснил представитель «Автодора».

Представители ответчиков настаивали, что заявителю не удалось доказать ни факт нанесенного митингующими ущерба (никаких данных о том, что именно они вытоптали газоны и повредили кусты, не представлено), ни причинно-следственную связь между ущербом и действиями оппозиционеров, большинство которых в тот день вообще находились за решеткой или в суде. Ответчики не могут быть признаны организаторами в том смысле, в котором это подразумевает закон о митингах, только потому, что привлекались к ответственности за организацию несанкционированной акции, говорил адвокат Яшина Вадим Прохоров. Но суд решил иначе, отклонив лишь иск к Албурову.

Ранее Коптевский суд частично удовлетворил схожий иск «Мосгортранса» к тем же оппозиционерам и взыскал с них 1,2 млн руб. за простой рейсов, якобы вызванный перекрытием улиц участниками акции. При этом иск к Албурову также был отклонен.

Имущественные иски – новый инструмент давления на оппозицию, говорит Алексей Глухов из «Апологии протеста». Он напоминает, что зимой суд в Санкт-Петербурге взыскал более 7 млн руб. за вытоптанные цветы и траву с двух участников акции «Он нам не царь!» – эти люди стали «невыездными», так как денег на погашение ущерба у них нет. К московским протестам подобная тактика применяется более масштабно, отмечает Глухов: в московских судах уже несколько подобных исков. Кроме того, следует ожидать ее распространения в регионы, предупреждает он.