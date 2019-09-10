«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам

Андрей Гордеев / Ведомости

Коптевский районный суд Москвы рассмотрел иск ГУП «Мосгортранс» о возмещение убытков, которые понесла организация в результате проведения в Москве акции 27 июля, сообщает «Медиазона». Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме — им придется компенсировать 1,2 млн руб.

Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Ивану Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.

«Мосгортранс» утверждает, что причиной убытка в 1,2 млн руб. 27 июля стала задержка движения маршрутного транспорта. «Простой транспортных средств <...> произошел по причине перекрытия проезжей части участниками несанкционированных акций в разных частях города», – говорится в иске, с которым ознакомились «Ведомости». Истцы не объясняют, почему за это должны отвечать люди, указанные как ответчики, а просто ссылаются на ст. 15 ГПК, в соответствии с которой «лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков», а «вина должника в нарушении обязательств предполагается, пока не доказано обратное».

Все ходатайства ответчиков судом были отклонены. В частности, ответчики хотели ознакомиться с финансовыми отчетами, более подробными данными о пассажиропотоке, путевыми листами водителей, отправленных в рейс 27 июля. Истребовать эти сведения суд отказался. Суд счел, что истец представил исчерпывающий перечень доказательств в обосновании иска.

При этом к делу приобщили справки из ЦОДД с информацией о задержках или затруднения в движении «из-за несанкционированного митинга». Расчеты, согласно которым «Мосгортранс» оценил убытки в 1,2 млн руб., были представлены на 500 листах. Но адвокатам ответчиков не хватило времени для изучения этих материалов, поскольку их не предоставили заранее. «Иск направлен не на возмещение ущерба, а на злоупотребление правом, на нарушение права тех людей, которые вышли выразить свое несогласие с политикой градоначальника», — отметил в суде адвокат Сергей Бадамшин, представлявший интересы Александра Соловьева.

Ранее ГУП «Московский метрополитен», ГБУ «Автомобильные дороги», ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на ул. Тверской), а также служба такси – ООО «М.Такси коммуникации» также подали иски о компенсации ущерба к оппозиционерам. Их общая сумма превысила 14 млн руб. Так компании оценили полученный ими ущерб от проведения в Москве несогласованной акции протеста 27 июля.

В Москве с середины июля проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство из них не были согласованы со столичными властями. На акции 27 июля, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001.