Сумма исков к организаторам протестов в Москве превысила 14 млн рублей

Улицы перекрывали силовики, но отвечать за это должны оппозиционеры, считают истцы Евгений Разумный / Ведомости

Коптевский райсуд, как стало известно в четверг, зарегистрировал иск МУП «Московский метрополитен» к Владимиру Милову, Алексею Навальному, Олегу Степанову, Ивану Жданову, Юлии Галяминой, Александру Соловьеву и Илье Яшину. Сумма иска о взыскании ущерба составила 53 642 руб., сообщила пресс-служба суда. Это уже четвертый иск городских служб к лицам, которых они считают организаторами протестов в Москве: ранее возмещения ущерба в 13 млн руб. потребовали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на ул. Тверской).

Также в четверг стало известно, что ООО «М.Такси коммуникации» подало в Тушинский райсуд сразу три иска к Яшину, Галяминой и Соловьеву: суммарный ущерб от акций 27 июля, 3 и 10 августа там оценили более чем в 787 000 руб. В «М.Такси» отказались объяснить, чем был вызван ущерб, пообещав ответить на письменный запрос. По данным «СПАРК-Интерфакса», основной вид деятельности компании – услуги легкового такси и арендованных автомобилей. На предприятии работает 18 человек, уставный капитал – 10 000 руб. По данным последнего опубликованного Росстатом баланса, компания была «фундаментально» убыточна, а ее телефон используется одновременно несколькими юрлицами.

«Мосгортранс» утверждает, что причиной убытка в 1,2 млн руб. 27 июля стала задержка движения маршрутного транспорта. «Простой транспортных средств <...> произошел по причине перекрытия проезжей части участниками несанкционированных акций в разных частях города», – говорится в иске, с которым ознакомились «Ведомости». Истцы не объясняют, почему за это должны отвечать люди, указанные как ответчики, а просто ссылаются на ст. 15 ГПК, в соответствии с которой «лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков», а «вина должника в нарушении обязательств предполагается, пока не доказано обратное».

ООО «Анкор» ссылается на то, что ответчики были установлены как организаторы и участники неразрешенной акции «в рамках возбужденных производств об административном правонарушении». Заявитель же «с целью сохранения имущества и непричинения вреда персоналу» был вынужден приостановить деятельность и, в частности, не смог выполнить обязательства по проведению банкета, из-за чего недополучил доход в размере 396 352 руб. Общий ущерб ресторана оценен в 552 000 руб.

ФГУП «Автодор», требующее 11,5 млн руб., в иске предельно лаконично: «По имеющейся информации, данный ущерб возник в результате противоправных действий <...> при проведении 27 июля 2019 г. массовых публичных акций». Оппозиционерам, в частности, выставили счет за 20 грузовиков, выделенных ГИБДД для организации перекрытия дорог, стоимость уборочных работ и «ущерб в виде повреждения малых архитектурных форм, элементов обустройства объектов дорожного хозяйства, технических средств организации дорожного движения».

Адвокат Яшина Вадим Прохоров обращает внимание на низкое качество исков – их авторы явно занимались непривычным делом: «У меня нет никаких сомнений, что им настоятельно рекомендовали это сделать – ну они и подали, как смогли». Косвенным доказательством этого является тот факт, что суд принял иски к рассмотрению без документов об уплате пошлины: такое не удалось даже директору Росгвардии Виктору Золотову, пытавшемуся судиться с Навальным, напоминает адвокат. Власти рискуют получить неконтролируемый вал исков от разных услужливых идиотов, предупреждает Прохоров, в конце концов, на несанкционированные митинги можно списать плохой сон обитателей зоопарка, убытки тольяттинского автопрома и много чего еще.

«Уже очевидно, что череда безумных, смешных и абсолютно необоснованных исков – спланированная акция мэрии», – согласен представитель Галяминой Николай Касьян. Иски подготовлены слабо, не содержат фактов и доказательств – лишь расчеты, указывает он. Представить видеозаписи, подтверждающие требования, заявители обещают на заседании, пока же ответчики фигурируют только в шапке иска, отмечает юрист.

Пресс-секретарь мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова не ответила на вопрос «Ведомостей», давала ли мэрия такую рекомендацию подчиненным предприятиям.

Очевидно, что это организованная кампания, согласен политолог Михаил Виноградов: есть желание показать, что участие в политике обходится очень дорого. Но по факту возникает обратный эффект: нагромождение радикализма и абсурда сильно облегчает выбор многим колеблющимся по поводу того, ходить ли на следующие акции, отмечает эксперт.