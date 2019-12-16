Ракетные комплексы времен СССР полностью заменят в России к 2024 году
К 2024 году на вооружении у Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) будут состоять только современные ракетные комплексы. Об этом сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда» .
«В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%, то есть Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства», — сказал изданию Каракаев.
По словам командующего РВСН, все ракетные соединения предполагается переоснастить на новые ракетные комплексы «Ярс», «Авангард» и «Сармат».
Сейчас в составе РВСН — семь типов ракетных комплексов, среди них четыре — стационарного базирования: «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс». В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».
На конец 2019 года доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН составляет 76% за счет перевооружения на новейшие образцы. За год по госпрограмме вооружения для РВСН закупили около 100 новых основных образцов вооружения и военной техники.