Бывший министр транспорта Соколов может стать вице-губернатором Петербурга

Сейчас вопросы транспорта, транспортной инфраструктуры и инвестиций курирует вице-губернатор Эдуард Батанов. За туризм до недавнего времени отвечал вице-губернатор Олег Марков. Он был освобожден от этой должности по собственному желанию и назначен спецпредставителем Беглова по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов.