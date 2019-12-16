Бывший министр транспорта Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил назначить своим заместителем бывшего министра транспорта Максима Соколова. Его кандидатура направлена на согласование в заксобрание. На должности вице-губернатора Соколов будет отвечать за транспортную инфраструктуру, инвестиционную политику и туризм.
Сейчас вопросы транспорта, транспортной инфраструктуры и инвестиций курирует вице-губернатор Эдуард Батанов. За туризм до недавнего времени отвечал вице-губернатор Олег Марков. Он был освобожден от этой должности по собственному желанию и назначен спецпредставителем Беглова по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов.
Соколов ранее возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам администрации Санкт-Петербурга. В 2012–2018 гг. он руководил Минтрансом. После ухода из министерства стал гендиректором «Группы ЛСР».