Политика

Бывший министр транспорта Соколов может стать вице-губернатором Петербурга

Ведомости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил назначить своим заместителем бывшего министра транспорта Максима Соколова. Его кандидатура направлена на согласование в заксобрание. На должности вице-губернатора Соколов будет отвечать за транспортную инфраструктуру, инвестиционную политику и туризм.

Сейчас вопросы транспорта, транспортной инфраструктуры и инвестиций курирует вице-губернатор Эдуард Батанов. За туризм до недавнего времени отвечал вице-губернатор Олег Марков. Он был освобожден от этой должности по собственному желанию и назначен спецпредставителем Беглова по вопросам внешних связей и реализации отдельных инвестиционных проектов.

Соколов ранее возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам администрации Санкт-Петербурга. В 2012–2018 гг. он руководил Минтрансом. После ухода из министерства стал гендиректором «Группы ЛСР».

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