Палата представителей США проголосует по обвинениям к импичменту Дональда Трампа

В конце сентября Палата представителей инициировала начало процедуры импичмента. Поводом для него послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обвинение в адрес президента состоит из двух статей — злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.