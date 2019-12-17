Палата представителей США проголосует по обвинениям к импичменту Дональда Трампа
Палата представителей Конгресса США в среду проведет голосование по импичменту президенту Дональду Трампу. Об этом заявила спикер палаты, представитель Демократической партии от штата Калифорния Нэнси Пелоси.
«Палата представителей ( ...) проголосует по утверждению двух статей импичмента в отношении президента Соединенных Штатов», — говорится в распространенном заявлении спикера.
В конце сентября Палата представителей инициировала начало процедуры импичмента. Поводом для него послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обвинение в адрес президента состоит из двух статей — злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.
После утверждения Палатой представителей (большинство — у демократов) обвинительное заключение, подготовленное по итогам расследования в юридическом комитете, будет передано в Сенат Конгресса. Республиканцы в верхней палате Конгресса составляют 53 сенатора из 100.