Дональд Трамп обвинил спикера Палаты представителей США в «партизанском преследовании»
Президент США Дональд Трамп ответил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси шестистраничным письмом-обращением. В нем Трамп излагает аргументы в собственную защиту и обвиняет инициаторов импичмента в нарушении клятв своим избирателям.
«В письме Трампа накануне ожидаемого голосования в Палате представителей по одобрению двух статей об импичменте, излагается его защита от обвинений в том, что он злоупотребил своей властью и воспрепятствовал Конгрессу, а также высмеиваются обвинения демократов», — пишет Bloomberg.
В письме Трамп называет попытку импичмента «партизанским преследованием». «Я не сомневаюсь, что американский народ возложит на вас и демократов полную ответственность за предстоящие выборы 2020 года. Они не скоро простят ваше извращение справедливости и злоупотребление властью», — обращается к Нэнси Пелоси президент США.
Как сообщает Bloomberg, Нэнси Пелоси сказала поздно вечером во вторник, что она не «полностью прочитала» письмо Трампа. «Я видела суть всего этого, и это действительно больно», — сказала спикер Палаты представителей США.
В конце сентября Палата представителей инициировала начало процедуры импичмента. Поводом для него послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обвинение в адрес президента состоит из двух статей — злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.
В среду оно будет поставлено на голосование Палатой представителей, где большинство — у демократов. В Сенате — большинство за республиканцами: 53 сенатора из 100.