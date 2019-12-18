Дональд Трамп обвинил спикера Палаты представителей США в «партизанском преследовании»

«В письме Трампа накануне ожидаемого голосования в Палате представителей по одобрению двух статей об импичменте, излагается его защита от обвинений в том, что он злоупотребил своей властью и воспрепятствовал Конгрессу, а также высмеиваются обвинения демократов», — пишет Bloomberg.