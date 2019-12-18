Глава Генштаба заявил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

На саммите НАТО также было принято решение о признании космического пространства в качестве отдельной сферы ведения боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством, добавил начальник Генштаба. Он отметил, что с 2016 г. члены альянса увеличили расходы на оборону на $130 млрд, а к 2024 г. намерены нарастить их еще на $400 млрд.