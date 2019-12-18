Глава Генштаба заявил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту
Сценарии военных учений НАТО указывают на подготовку альянса к масштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств. Его слова приводит газета «Красная звезда».
Герасимов отметил, что в доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника, а во время декабрьского саммита страны – участницы альянса заявили, что научились перебрасывать силы на «восточный фланг» НАТО заметно быстрее.
На саммите НАТО также было принято решение о признании космического пространства в качестве отдельной сферы ведения боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством, добавил начальник Генштаба. Он отметил, что с 2016 г. члены альянса увеличили расходы на оборону на $130 млрд, а к 2024 г. намерены нарастить их еще на $400 млрд.
Саммит НАТО, в котором участвовали 29 стран – участниц альянса, прошел в британском Уотфорде в начале декабря. В финальном документе они назвали «агрессивные действия» России одной из угроз для евроатлантической безопасности. При этом генсек организации Йенс Столтенберг подчеркивал, что альянс не считает Москву врагом. Согласно документу, кроме агрессивных действий России угрозы для НАТО также представляют терроризм, нелегальная миграция и киберпреступность.