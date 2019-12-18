В московском аэропорту задержали 40 граждан Израиля

Одновременно с появлением новостей о задержанных в Домодедово гражданах Израиля посольство России в Израиле на своей странице в Facebook сообщило, что в январе-ноябре 2019 г. 5771 российскому туристу было получил отказ во въезде в Израиль. По информации российского посольства, во въезде отказывают даже тем, кто приезжает в Израиль с туристическими целями, имея на руках билеты обратно, подтверждение оплаты проживания в отеле и деньги, необходимые для пребывания в стране.