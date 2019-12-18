В московском аэропорту задержали 40 граждан Израиля
В московском аэропорту «Домодедово» задержали около 40 граждан Израиля, сообщил ТАСС представитель израильского посольства в Москве. В ведомстве заявили, что не знают причин задержания, однако надеются, что в ситуация разрешится в ближайшее время. В посольстве уточнили, что самолет прилетел в Москву из Тель-Авива.
Газета Times of Israel со ссылкой на МИД Израиля сообщила, что в среду, 18 декабря в Домодедово задержали 46 граждан Израиля, которые прилетели в Россию рейсом авиакомпании El Al. Некоторым из задержанных было отказано во въезде на российскую территорию.
По информации «Вести Израиля», среди задержанных много пассажиров с детьми, прилетевших в Москву на каникулы. Их поместили в особую зону, забрав паспорта. Сотрудники службы безопасности России допрашивают задержанных, уточнило издание. В израильском МИДе газете сообщили, что министерство работает над разрешением ситуации, «чтобы туристы и израильские бизнесмены могли приезжать в Россию, как это было ранее».
Одновременно с появлением новостей о задержанных в Домодедово гражданах Израиля посольство России в Израиле на своей странице в Facebook сообщило, что в январе-ноябре 2019 г. 5771 российскому туристу было получил отказ во въезде в Израиль. По информации российского посольства, во въезде отказывают даже тем, кто приезжает в Израиль с туристическими целями, имея на руках билеты обратно, подтверждение оплаты проживания в отеле и деньги, необходимые для пребывания в стране.
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что во вторник, 17 декабря, в аэропорту «Шереметьево» были задержаны восемь граждан Израиля. Пограничники требовали у них визы на въезд, несмотря на то, что между странами действует безвизовый режим. В посольстве Израиля подтвердили газете эту информацию.