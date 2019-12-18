Комитет сената одобрил законопроект о защите США от агрессии Кремля
Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект с дополнительными санкциями в отношении России, получившими в СМИ название «санкции из ада», сообщает Reuters. За документ под названием «Защита безопасности Америки от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA) проголосовали 17 человек, против высказались пятеро сенаторов-республиканцев.
Законопроект передан на рассмотрение сената в полном составе, но когда может состояться голосование по данному вопросу, не уточняется. После сената документ должен будет пройти палату представителей США и только после этого отправится на подпись президенту Дональду Трампу.
Изначально рассмотрение законопроекта было запланировано на 11 декабря, однако в этот день один из его авторов, сенатор-республиканец Линдси Грэм, был занят на заседании в другом комитете. Из-за того, что голосование было сдвинуто на неделю, есть вероятность, что сенат не успеет завершить рассмотрение законопроекта до рождественских каникул.
Законопроект «о защите безопасности США от агрессии Кремля» был опубликован на сайте конгресса в конце февраля. Он предусматривает санкции в отношении России за вмешательство в демократические процессы в США, действия на Украине, а также из-за инцидента в Керченском проливе.
Среди мер, которые предлагаются законопроектом, — запрет лицам из США проводить операции с российским государственным долгом, предоставлять для него финансирование или действовать с ним каким-то другим образом. Также сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные против инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами России.