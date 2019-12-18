Комитет сената одобрил законопроект о защите США от агрессии Кремля

Изначально рассмотрение законопроекта было запланировано на 11 декабря, однако в этот день один из его авторов, сенатор-республиканец Линдси Грэм, был занят на заседании в другом комитете. Из-за того, что голосование было сдвинуто на неделю, есть вероятность, что сенат не успеет завершить рассмотрение законопроекта до рождественских каникул.