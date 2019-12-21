МИД увидел в санкциях против «Северного потока — 2» угрозу для Европы
Американские санкции против «Северного потока — 2» нацелены не только на то, чтобы навредить российскому экспорту, но и на то, чтобы лишить Европу источников снабжения энергоносителями, заявило Министерство иностранных дел России. «Прослеживается стремление навязать Европе американский сжиженный газ», — говорится в комментарии ведомства.
При этом американский газ обходится европейским потребителям гораздо дороже трубопроводных поставок их России. Запрещая строительство «Северного потока — 2», Вашингтон стремится замедлить развитие европейских экономик и подорвать их способность конкурировать с США на мировых рынках. «В итоге европейцы остаются в проигрыше по всем статьям», — констатировал МИД.
Россия же давно привыкла к санкциям и, не обращая на них внимания, продолжит реализовывать свои экономические проекты, заключило министерство.
В ночь на 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 г., введя тем самым санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Запрет на строительство газопроводов вступил в силу немедленно, уточнило министерство финансов США. В результате швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой «Северного потока – 2», объявила, что приостановила работы.