МИД увидел в санкциях против «Северного потока — 2» угрозу для Европы

Американские санкции против «Северного потока — 2» нацелены не только на то, чтобы навредить российскому экспорту, но и на то, чтобы лишить Европу источников снабжения энергоносителями, заявило Министерство иностранных дел России. «Прослеживается стремление навязать Европе американский сжиженный газ», — говорится в комментарии ведомства.