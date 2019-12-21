Санкции США против «Северного потока — 2» вступили в силу

Санкции могут быть введены в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов, а также топ-менеджеров этих компаний. «Стороны, которые сознательно продали, сдали в лизинг или предоставили суда для прокладки труб на глубине 100 футов и более для строительства "Северного потока — 2" или "Турецкого потока" должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством», — говорится в заявлении минфина.