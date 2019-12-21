Оператор «Северного потока – 2» ускорит строительство из-за санкций США

Запрет на строительство газопроводов вступил в силу немедленно, уточнило министерство финансов США. Однако в комментарии ведомства отмечается, что прекращение работ может потребовать некоторого времени. Госдепартамент и минфин США в течение 60 дней должны подготовить предложения о том, в отношении кого ввести санкции.