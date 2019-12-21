Оператор «Северного потока – 2» ускорит строительство из-за санкций США
Оператор «Северного потока — 2», компания Nord Stream 2 AG подтвердила, что строительство газопровода приостановлено из-за американских санкций. Однако компании, участвующие в проекте, продолжат работы, чтобы завершить возведение трубопровода как можно скорее, говорится в заявлении компании (его приводит ТАСС). Завершение строительства «Северного потока — 2» необходимо для безопасности поставок газа в Европу, подчеркнул оператор.
В ночь на 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 г., введя тем самым санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». В результате швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой «Северного потока — 2», объявила, что приостановила работы.
Запрет на строительство газопроводов вступил в силу немедленно, уточнило министерство финансов США. Однако в комментарии ведомства отмечается, что прекращение работ может потребовать некоторого времени. Госдепартамент и минфин США в течение 60 дней должны подготовить предложения о том, в отношении кого ввести санкции.