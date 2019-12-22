На Кубе впервые более чем за 40 лет назначен премьер-министр

Марреро Крусу 56 лет, он занимал пост министра туризма в течение 16 лет. Президент, выдвигая его кандидатуру на пост премьера, отметил опыт Марреро в переговорах с иностранными инвесторами. На новой должности он будет отвечать за повседневную деятельность правительства в качестве главы совета министров.