На Кубе впервые более чем за 40 лет назначен премьер-министр
Президент Кубы Мигель Диас-Канель назначил министра туризма Мануэля Марреро Круса первым премьер-министром страны с 1976 г., сообщает Associated Press. Кандидатуру политика утвердил кубинский парламент.
Марреро Крусу 56 лет, он занимал пост министра туризма в течение 16 лет. Президент, выдвигая его кандидатуру на пост премьера, отметил опыт Марреро в переговорах с иностранными инвесторами. На новой должности он будет отвечать за повседневную деятельность правительства в качестве главы совета министров.
До 1976 г. пост премьера Кубы занимал Фидель Кастро. Потом в стране была принята новая конституция, согласно которой Кастро стал председателем совета министров и государственного совета Кубы, а должность премьер-министра была упразднена.
Новая конституция, принятая в феврале 2019 г., вводит должности президента и премьера. Последний будет назначаться на пять лет и утверждаться национальным собранием страны.