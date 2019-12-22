Путин пустит поезда по Крымскому мосту и посетит Адыгею

Президент России в понедельник, 23 декабря, совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ. В программе поездки, как сообщила пресс-служба Кремля, участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту и встречи с аграриями Адыгеи.