Блумберг признал использование заключенных тюрем для звонков избирателям в Калифорнии
Претендент на участие в президентских выборах от Демократической партии США Майкл Блумберг признал, что его предвыборный штаб сотрудничал с компанией, которая использует труд заключенных. Контракт с ней разорван, написал он в своем Twitter, опубликовав там и заявление штаба.
«Субподрядчик одного из наших поставщиков использовал работников, находящихся в тюрьме, для телефонных звонков от имени моего штаба. Узнав об этом, мы сразу же прекратили наши отношения с этой компанией», — написал Блумберг.
Он объяснил, что об использовании труда заключенных представителям штаба стало известно после звонка журналиста издания The Intercept. В опубликованном Блумбергом заявлении штаба отмечается, что в дальнейшем более тщательно будут проверять привлекаемые для работ компании.
По данным The Intercept, звонки от имени предвыборного штаба делала компания ProCom, оператор колл-центров в Нью-Джерси и Оклахоме. Два из них работают на базе тюрем в Оклахоме. Звонки совершались избирателям Калифорнии.
Миллиардер Майкл Блумберг объявил о вступлении в президентскую гонку 24 ноября 2019 г. Он намерен стать кандидатом от Демократической партии США и победить Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Блумберг с 2002 по 2013 год занимал пост мэра Нью-Йорка.