Россия выделит $4,8 млн на программу ЮНИСЕФ по снижению детской смертности в КНДР
Россия направит $4,8 млн рублей на финансирование проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по снижению детской смертности в КНДР. Об этом сообщается на странице посольства России в КНДР в Фейсбуке.
«В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации принято решение о финансировании проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Снижение детской заболеваемости и смертности путем проведения профилактических и лечебных мероприятий в КНДР» с бюджетом $4,8 млн.», — говорится в сообщении.
В среду, 25 декабря посол России в КНДР Александр Мацегора передал послу по особым поручениям МИД КНДР Ли Хын Сику ноту, в которой северокорейское руководство информируется о начале финансирования Россией проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
«Ли Хын Сик заверил, что данное сообщение будет немедленно доведено до сведения правительства КНДР», — говорится на странице в соцсети.