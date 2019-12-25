Умер президент Академии военных наук Махмут Гареев

Гареев родился 23 июля 1923 г. в Челябинске. В 1941 г. окончил Ташкентское пехотное училище. Более 50 лет он прослужил в Советской армии, во время Великой Отечественной войны воевал под Ржевом, сражался в составе Западного, 3-го Белорусского и 1-го Дальневосточного фронтов, несколько раз был ранен и контужен. В 1950 г. Гареев окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, а в 1959 г. – Военную академию Генштаба Вооруженных сил СССР. В различные годы Гареев занимал командные и штабные должности в Дальневосточном, Белорусском и Уральском военных округах. В 1970–1971 гг. возглавлял штаб главного военного советника в Египте, в 1989–1990 гг. был военным советником президента, верховного главнокомандующего Вооруженных сил Афганистана. С момента создания в 1995 г. Академии военных наук был ее президентом.