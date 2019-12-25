Песков затруднился прокомментировать законность призыва сотрудника ФБК на Новую Землю
Пресс-секретарь президента Дмтрий Песков Песков затруднился прокомментировать законность призыва на срочную военную службу сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова.
«Мы видели действительно сообщения СМИ на этот счет, но мне тяжело комментировать, потому что я не знаю, уклонялся ли он от призыва, если уклонялся, то долго ли он это делал», — ответил Песков на вопрос о том, знакомы ли в Кремле с ситуацией, и не считают ли, что произошедшее негативно влияет на имидж призывной армии. По словам Пескова, уклоняющиеся от призыва нарушают закон.
Песков считает, что если Шаведдинов не уклонялся от службы в армии и при этом произошел призыв, то «это очень плохо». «Если он уклонялся и таким образом был призван, то все сделано в строгом соответствии с законодательством», — отметил пресс-секретарь президента. По его словам, вряд ли произошедшее «бросает тень на что-то».
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