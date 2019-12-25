Песков затруднился прокомментировать законность призыва сотрудника ФБК на Новую Землю

«Мы видели действительно сообщения СМИ на этот счет, но мне тяжело комментировать, потому что я не знаю, уклонялся ли он от призыва, если уклонялся, то долго ли он это делал», — ответил Песков на вопрос о том, знакомы ли в Кремле с ситуацией, и не считают ли, что произошедшее негативно влияет на имидж призывной армии. По словам Пескова, уклоняющиеся от призыва нарушают закон.