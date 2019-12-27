Нетаньяху объявил об избрании лидером «Ликуда» и пообещал победу на выборах в кнессет

Нетаньяху поведет правящую партию «Ликуд» на выборы кнессета, который состоятся в 2 марта 2020 г. Израильский парламент объявил о самороспуске после того, как не смог сформировать коалиционное правительство. У «Ликуда» в нем было 32 места, у левоцентристской «Кахоль-Лаван» – 33.