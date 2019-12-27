Нетаньяху объявил об избрании лидером «Ликуда» и пообещал победу на выборах в кнессет
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о своей победе на выборах председателя правящее партии «Ликуд». Он поблагодарил в Twitter однопартийцев за поддержку.
«Огромная победа! Спасибо друзьям и членам "Ликуд" за доверие, поддержку и любовь. С Богом и с вашей помощью я приведу «Ликуд» к большой победе на предстоящих выборах и продолжу вести государство Израиль к новым достижениям», — обратился Нетаньяху к своим сторонникам.
Ранее сообщалось, что, по данным выборных опросов (экзит-пулов), Нетаньях получил 71,52% голосов, его соперник, депутат Кнессета Гидеон Саар — 28, 6. Официальные итоги объявят позже, в пятницу, 27 декабря.
Нетаньяху поведет правящую партию «Ликуд» на выборы кнессета, который состоятся в 2 марта 2020 г. Израильский парламент объявил о самороспуске после того, как не смог сформировать коалиционное правительство. У «Ликуда» в нем было 32 места, у левоцентристской «Кахоль-Лаван» – 33.