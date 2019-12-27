Япония направит в Оманский залив эсминец и патрульный самолет Сил самообороны
Правительство Японии утвердило отправку в зону Оманского залива эсминца и патрульного самолета Сил самообороны для охраны собственных судов в этом регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Сугу.
Зона патрулирования ограничена Оманским заливом, северной частью Аравийского моря и Аденским заливом. В патрулировании будет участвовать 260 бойцов Сил самообороны. Срок установлен год, но возможно его продление.
«Мир и стабильность на Ближнем Востоке крайне важны для всего мирового сообщества, включая нашу страну», — сказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, комментируя принятое решение.
Эсминец будет заходить в оманский порт Салала для дозаправок. Воздушное патрулирование обеспечит противолодочный самолет Р-3С Orion, дислоцированный на военной базе в Джибути. Самолет начнет патрулирование с января, эсминец — в феврале. На патрулирование из государственного бюджета в следующем году выделено 43 млн долларов.
Самолет и корабль планируется использовать для охраны японских судов и направляемых в Японию грузов в районе Персидского залива. Ранее о создании международной коалиции для контроля над судоходством в этой зоне объявили США. О своем намерении вступить в коалицию заявили Австралия, Бахрейн, Великобритания, Саудовская Аравия и ОАЭ. Япония к ней не присоединялась.