Япония направит в Оманский залив эсминец и патрульный самолет Сил самообороны

Самолет и корабль планируется использовать для охраны японских судов и направляемых в Японию грузов в районе Персидского залива. Ранее о создании международной коалиции для контроля над судоходством в этой зоне объявили США. О своем намерении вступить в коалицию заявили Австралия, Бахрейн, Великобритания, Саудовская Аравия и ОАЭ. Япония к ней не присоединялась.