Посол Британии охарактеризовал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу назвал Россию «увлекательной, энергичной» и «тёплой». Так Бристоу ответил на вопрос, как бы он описал в трех словах страну, в которой ему пришлось работать.
Интервью Бристоу приурочено к его уходу со своего поста в январе 2020 года. В трёхминутном ролике Бристоу дает оценку своей работе, а также взаимоотношениям двух стран. Посол отмечает, что отношения Великобритании с Россией «остаются непростыми», но, по его мнению, «удалось достичь успехов, которые помогут нам выстроить желаемые отношения».
Ключевым проектом 2019 года Бристоу назвал создание оркестра Бриттена-Шостаковича – коллектива, объединяющего музыкантов двух стран. Самым же трудным моментом в своей работе он назвал реакцию на отравление Скрипалей в Солсберри и то, как инцидент повлиял на жизнь людей.
Лори Бристоу был назначен послом Британии в РФ в 2015 году. С 1990 года он занимал посты в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества. С 2004 по 2007 год Бристоу был послом в Баку, а с 2007-го по 2010-й – заместителем главы дипмиссии Великобритании в Москве.