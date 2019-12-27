Посол Британии охарактеризовал Россию тремя словами

Лори Бристоу был назначен послом Британии в РФ в 2015 году. С 1990 года он занимал посты в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества. С 2004 по 2007 год Бристоу был послом в Баку, а с 2007-го по 2010-й – заместителем главы дипмиссии Великобритании в Москве.