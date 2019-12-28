Минобороны предупредило об усилении информационной войны против России

В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против руководителей Вооруженных сил России всех уровней, продолжил замминистра. Минобороны, по его словам, не оставит без ответа эти «грязные методы» информационной борьбы. «И хотелось бы, чтобы представители медиаиндустрии, российских СМИ были если не "штыками" в этом информационном противодействии, то, как минимум, союзниками», – добавил Цаликов.