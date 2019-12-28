Минобороны предупредило об усилении информационной войны против России
Информационное давление, направленное против российской армии, в последние годы усиливается, заявил первый замминистра обороны Руслан Цаликов в интервью газете «Красная звезда». Кроме того, по его словам, у Минобороны есть достоверная информация о том, что некоторые страны ведут скоординированную работу через СМИ, направленную на дискредитацию российских органов власти, политиков и журналистов.
О каких именно странах идет речь, Цаликов не уточнил. Он констатировал, что система массовой информации и коммуникации в последнее время стала сферой серьезного противостояния, а информация «превратилась в мощное и разрушительное оружие».
В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против руководителей Вооруженных сил России всех уровней, продолжил замминистра. Минобороны, по его словам, не оставит без ответа эти «грязные методы» информационной борьбы. «И хотелось бы, чтобы представители медиаиндустрии, российских СМИ были если не "штыками" в этом информационном противодействии, то, как минимум, союзниками», – добавил Цаликов.
Бороться с информационным давлением он призвал открытостью. Как отметил замминистра, российские Вооруженные силы в нынешнем состоянии нравятся далеко не всем, поэтому и могут подвергнуться дискредитации.