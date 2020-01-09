В Госдуму внесен законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

В конце октября 2019 г. в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий тюремный срок за пропаганду наркотиков в интернете. В частности, предлагалось ввести в Уголовный кодекс новую статью – 230.3, состоящую из двух частей. Первая часть предполагала наказание за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков в виде штрафа на сумму до 500 000 руб. либо лишения свободы на срок до пяти лет. То же деяние, совершенное с помощью СМИ или в интернете, предлагалось наказывать либо штрафом на сумму до 1 млн руб., либо лишением свободы на срок до семи лет.