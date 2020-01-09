В Госдуму внесен законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Правительство внесло в Госдуму на рассмотрение законопроект о введении штрафа до 1,5 млн руб. за пропаганду наркотиков и психотропных веществ в интернете. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.
Законопроект предполагает внесение изменений в ст. 6.13 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В частности, будет введен новый пункт, прописывающий ответственность за пропаганду наркотиков, психотропных веществ или их прекурсоров в интернете. Нарушивших закон граждан будут штрафовать на сумму от 5000 до 30 000 руб., должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб., юрлиц – от 1 млн до 1,5 млн руб. Помимо этого суд также сможет назначать административное наказание в виде приостановки деятельности юрлица на срок до 90 суток.
В конце октября 2019 г. в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий тюремный срок за пропаганду наркотиков в интернете. В частности, предлагалось ввести в Уголовный кодекс новую статью – 230.3, состоящую из двух частей. Первая часть предполагала наказание за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков в виде штрафа на сумму до 500 000 руб. либо лишения свободы на срок до пяти лет. То же деяние, совершенное с помощью СМИ или в интернете, предлагалось наказывать либо штрафом на сумму до 1 млн руб., либо лишением свободы на срок до семи лет.