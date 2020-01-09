The New York Times опубликовала видео с попаданием ракеты в украинский Boeing

Как пишет The New York Times, на видеозаписи показано, что иранская ракета попала в самолет над Парандом, недалеко от аэропорта Тегерана. Небольшой взрыв произошел, когда ракета попала в самолет, но он не взорвался и продолжал полет в течение нескольких минут и развернулся обратно в сторону аэропорта. Самолет летел в сторону аэропорта в огне, прежде чем он взорвался и разбился, уточняет газета со ссылкой уже на другие видеозаписи случившегося.