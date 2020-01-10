ICAO призвала отказаться от домыслов о причинах крушения Boeing в Иране

Ранее несколько американских СМИ сообщили со ссылкой на источники, что в Пентагоне считают, что украинский Boeing в Иране сбили иранской ракетой. Почти одновременно с этим президент США Дональд Трамп заявил, что самолет мог быть сбит в результате «чьей-то ошибки».