ICAO призвала отказаться от домыслов о причинах крушения Boeing в Иране
Международная организация гражданской авиации (ICAO) призвала отказаться от спекуляций и домыслов до официально подтвержденных результатов расследования крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» под Тегераном. Об этом сообщается на сайте ICAO.
ICAO просит «не прибегать к спекуляциям относительно возможных причин этого происшествия, пока не будет обеспечена возможность завершить расследование... и не будут подтверждены его официальные результаты».
Организация подтвердила в сообщении для прессы получение официального уведомления и предварительного отчета о крушении от Ирана и напомнила об особом порядке своего участия в расследовании авиационных происшествий, предусмотренном так называемым «Приложением 13».
Ранее несколько американских СМИ сообщили со ссылкой на источники, что в Пентагоне считают, что украинский Boeing в Иране сбили иранской ракетой. Почти одновременно с этим президент США Дональд Трамп заявил, что самолет мог быть сбит в результате «чьей-то ошибки».
Вслед за ним в поддержку такой версии событий высказались канадский и британский премьеры Джастин Трюдо и Борис Джонсон. The New York Times опубликовала видео, на котором, возможно, запечатлен момент, когда в украинский авиалайнер после взлета из Тегерана попала ракета. Иранские власти настаивают, что крушение самолета произошло из-за неисправности двигателя.
Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился после вылета из Тегерана утром 8 января. Всего на борту было 176 человек, все они погибли. Жертвами авиакатастрофы стали 146 иранцев, 10 афганцев, пять канадцев, четыре шведа и 11 граждан Украины.
ICAO — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, она устанавливает стандарты и правила, необходимые для обеспечения безопасности полетов. В ее составе — 193 государства.