Командующий ливийской армией и премьер Ливии проведут встречу в Москве
В понедельник, 13 января, в Москве пройдут переговоры председателя правительства национального согласия Ливии Фаеза Сарраджа и командующего ливийской национальной армией Халифы Хафтара, передает «Интерфакс» со ссылкой на российский МИД.
«Сегодня в Москве состоятся межливийские контакты под эгидой глав МИД и Минобороны России и Турции», – заявили в министерстве.
Ранее руководитель контактной группы России по Ливии Лев Деньгов заявил, что Саррадж и глава высшего госсовета правительства национального согласия Халед Мишри, который также приедет в Москву для переговоров, обсудят возможные варианты дальнейшего урегулирования конфликта в Ливии. «Будет обсуждаться возможность подписания соглашения о перемирии и детали такого документа», – пояснял Деньгов. По его словам, в переговорах также примет участие сторонник Сарраджа, спикер парламента Агила Салех. Члены ливийских делегаций также проведут встречи с российским руководством и представителями турецкой делегации.
Хафтар 4 января объявил о всеобщей мобилизации в стране для борьбы с военной интервенцией. Он призвал «противостоять агрессии извне, объединиться и взяться за оружие». Так командующий армией отреагировал на планы Турции направить войска в Триполи. Парламент Турции 2 января принял законопроект, разрешающий ввести войска в Ливию. Эрдоган не раз говорил о готовности перебросить турецких военных в эту страну, если признанная международным сообществом власть попросит его о помощи.