Командующий ливийской армией и премьер Ливии проведут встречу в Москве

Хафтар 4 января объявил о всеобщей мобилизации в стране для борьбы с военной интервенцией. Он призвал «противостоять агрессии извне, объединиться и взяться за оружие». Так командующий армией отреагировал на планы Турции направить войска в Триполи. Парламент Турции 2 января принял законопроект, разрешающий ввести войска в Ливию. Эрдоган не раз говорил о готовности перебросить турецких военных в эту страну, если признанная международным сообществом власть попросит его о помощи.