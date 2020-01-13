Улюкаев написал два стихотворения в тюрьме

Улюкаев был министром экономического развития 3,5 года. В ноябре 2016 г. его задержали по подозрению в получении взятки. Через год его приговорили к восьми годам колонии со штрафом, вины Улюкаев не признал. Сейчас бывший министр отбывает наказание в исправительной колонии в Тверской области. Там он работает библиотекарем.