Улюкаев написал два стихотворения в тюрьме
Бывший министр экономического развития России, осужденный за взятку, Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из них посвящено Новому году. Их приводит агентство «Москва».
Улюкаев был министром экономического развития 3,5 года. В ноябре 2016 г. его задержали по подозрению в получении взятки. Через год его приговорили к восьми годам колонии со штрафом, вины Улюкаев не признал. Сейчас бывший министр отбывает наказание в исправительной колонии в Тверской области. Там он работает библиотекарем.
Первое стихотворение:
Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины,
В тюрьме – винегрет,
Значит, не четверть, и не половина
Года: особый неяркий свет
Свидетельствует, что закончился весь он
(Целое – больше его частей),
И теперь по городам и весям
Ходит – не выкинуть слов из песен –
Бессмертный как царь-Кощей,
Но не в пример ему добрый мороз-воевода,
Хотя Цельсий обманывает ртуть,
Не давая градусам холода вырваться на свободу
И заморозить кого-нибудь.
Так что в казенной фуфайке почти что жарко
Стоять в самый короткий день на плацу.
Вот и настал Новый год, и будут подарки
Даже последнему подлецу.
Второе стихотворение:
От Платонова до Платона,
Потом обратно,
Рассуждения многотомные
Аккуратно
Расставляя на памяти на полках.
Потом обрушить.
Человек человеку – волк,
Если забыть про душу!