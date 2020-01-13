The Times: принц Гарри и Меган Маркл могли гостить в доме миллиардера из России

Мильнер останавливался в особняке несколько лет, уточнило издание. The Times также отмечает, что подтвердить принадлежность особняка российскому миллиардеру невозможно, так как Mille Fleurs является собственностью Towner Bay Country Club. Собственники этой компании не раскрываются. Towner Bay Country Club представляет собой клуб, в собственности которого 27 особняков. Покупатели приобретали их не напрямую. Они платили за долю в клубе. В 2020 г. в Канаде вступит в силу закон, обязывающий раскрыть личность владельцев недвижимости, и Towner Bay Country Club придется сообщить имена всех, кто имеет долю в клубе.