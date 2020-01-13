Депутаты не смогут присоединяться к авторству уже внесенных законопроектов
В Госдуме планируют запретить депутатам присоединяться в качестве соавторов к уже внесенным законопроектам, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Такое решение было принято в понедельник Советом Госдумы, оно будет направлено комитету по контролю и регламенту.
Сейчас у депутатов есть возможность присоединиться к законопроекту в качестве соавторов после того, как он был написан и внесен на рассмотрение в Госдуму. «В ходе обсуждения с нашими коллегами из всех фракций мы пришли к единому мнению, что необходимо эту порочную практику прекратить», — заявил Володин.
По его мнению, эта мера позволит повысить качество законопроектов. Председатель Госдумы напомнил, что депутаты должны предъявлять результаты своей работы, когда заканчиваются их полномочия, и просто присоединиться «к тому, к чему ты отношения никакого не имеешь», уже будет невозможно.