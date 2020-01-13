Депутаты не смогут присоединяться к авторству уже внесенных законопроектов

Сейчас у депутатов есть возможность присоединиться к законопроекту в качестве соавторов после того, как он был написан и внесен на рассмотрение в Госдуму. «В ходе обсуждения с нашими коллегами из всех фракций мы пришли к единому мнению, что необходимо эту порочную практику прекратить», — заявил Володин.