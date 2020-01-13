Елизавета II одобрила планы внука и невестки отказаться от привилегий

По словам королевы, Гарри и Меган дали ясно понять, что не хотят полагаться на государственные средства в новой жизни. Королева также сообщила о «переходном периоде», во время которого Гарри и Маркл будут попеременно жить в Великобритании и Канаде. Детали «расставания» принца и его супруги с королевской семьей будут проработаны в ближайшее время.