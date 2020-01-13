Елизавета II одобрила планы внука и невестки отказаться от привилегий
Королева Великобритании Елизавета II впервые прокомментировала планы принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от привилегий, положенных членам королевской семьи, и стать финансово независимыми.
В распространенном Букингемским дворцом заявлении говорится, что королева в понедельник, 13 января, собрала в Сандрингемском дворце членов королевской семьи, чтобы обсудить будущую роль принца Гарри и Меган. Елизавета II полностью поддерживает желание внука и невестки начать новую жизнь, однако надеется, что они останутся полноценными членами большой королевской семьи.
«Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь в качестве молодой семьи. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью»
По словам королевы, Гарри и Меган дали ясно понять, что не хотят полагаться на государственные средства в новой жизни. Королева также сообщила о «переходном периоде», во время которого Гарри и Маркл будут попеременно жить в Великобритании и Канаде. Детали «расставания» принца и его супруги с королевской семьей будут проработаны в ближайшее время.
О планах отказаться от статуса старших членов королевской семьи Гарри и его супруга заявили 8 января. Это означает отказ от гранта, положенного членам королевской семьи на содержание, и значительной части церемониальных обязанностей. Гарри и Маркл сообщали, что планируют дальше жить в Великобритании и в Северной Америке, проводя примерно одинаковое время по обе стороны Атлантики и выполняя свой долг «перед королевой, Содружеством наций и патронируемыми организациями».