Американский минфин перестал считать Китай валютным манипулятором
Министерство финансов США объявило об отказе рассматривать Китай в качестве валютного манипулятора. Об этом пишет Financial Times cо ссылкой на доклад министра финансов Стивена Мнучина в конгрессе.
«Китай взял на себя обязательства воздерживаться от конкурентной девальвации, одновременно содействуя прозрачности и подотчетности», — сказал Мнучин. По данным доклада, Китай «согласился опубликовать соответствующую информацию, касающуюся валютных курсов и внешних балансов».
Однако, отмечается в докладе, Китай остался в «мониторинговом списке» торговых партнеров, которые заслуживают пристального внимания за валютную практику. В нем КНР находится в одном ряду с Германией, Ирландией, Италией, Японией, Кореей, Малайзией, Сингапуром, Вьетнамом и Швейцарией.
Ярлык «валютного манипулятора» был присвоен Китаю летом 2019 г., после того, курс юаня упал до минимума за последние 10 лет. Отказ от него произошел в канун подписания соглашения о прекращении торговой войны. Соглашение может быть подписано до конца текущей недели. Оно будет содержать раздел о валютной политике и обяжет Пекин не участвовать в девальвациях.
Как пишет FT, отказ от признания Китая валютным манипулятором устраняет один из источников напряженных отношений между властями КНР и США и «может указывать на длительное перемирие между двумя крупнейшими экономиками мира».
Сам по себе ярлык не нес за собой каких-либо последствий и был, по оценке бывших американских чиновников, на которых ссылается издание, политическим шагом, чтобы «наказать Пекин». FT приводит мнения нескольких сенаторов-демократов, которые выражают недовольство отказом от «давления на Пекин».