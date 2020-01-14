Американский минфин перестал считать Китай валютным манипулятором

Ярлык «валютного манипулятора» был присвоен Китаю летом 2019 г., после того, курс юаня упал до минимума за последние 10 лет. Отказ от него произошел в канун подписания соглашения о прекращении торговой войны. Соглашение может быть подписано до конца текущей недели. Оно будет содержать раздел о валютной политике и обяжет Пекин не участвовать в девальвациях.